Российские ученые составили фитосборы, замедляющие размножение вируса гриппа А почти на 30%

Специалисты РТУ МИРЭА в сотрудничестве с коллегами из НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и Сеченовского университета представили новые разработки в области лечения гриппа. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Ученые создали два растительных комплекса, включающих 11 и 14 лекарственных растений. В лабораторных условиях эти сборы смогли подавлять размножение вируса гриппа А примерно на 30%.

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов отметил, что каждое растение в составе было подобрано с учетом его противовирусных свойств.

«Каждое растение в составе сборов было выбрано не случайно: например, солодка и тысячелистник известны своей способностью подавлять вирусы, а подорожник и душица обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием», — пояснил Панов.

Исследователи подчеркнули, что созданные сборы обладают низкой токсичностью и могут использоваться в безопасных дозировках, что открывает возможность их включения в терапию для пациентов, которым противопоказаны синтетические препараты.