«Российская газета»: овсяная каша помогает регулировать артериальное давление

Овсянка — отличный выбор для утреннего приема пищи. Об этом медики рассказали « Российской газете ».

По словам экспертов, данное блюдо действует как мягкое слабительное. Каша содержит растворимую клетчатку, которая нормализует работу кишечника, добавил «ФедералПресс».

Еще одна причина добавить овсянку в рацион — большое количество антиоксидантов в составе. Они помогают регулировать артериальное давление.