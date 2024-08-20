«Российская газета»: овсяная каша помогает регулировать артериальное давление
Овсянка — отличный выбор для утреннего приема пищи. Об этом медики рассказали «Российской газете».
По словам экспертов, данное блюдо действует как мягкое слабительное. Каша содержит растворимую клетчатку, которая нормализует работу кишечника, добавил «ФедералПресс».
Еще одна причина добавить овсянку в рацион — большое количество антиоксидантов в составе. Они помогают регулировать артериальное давление.
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