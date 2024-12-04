Россиянка несколько лет не обращалась к гинекологу и запустила злокачественную опухоль яичника. К моменту удаления новообразование весило 10 килограммов, сообщила пресс-служба Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.
Операция прошла в седьмом онкологическом отделении НИИ Клинической онкологии. Пациентка более пяти лет не обследовалась у гинеколога. За это время новообразование выросло до размера арбуза. Врач-онколог, хирург Святослав Зиновьев, врач-стажер Валерия Рогачева и анестезиолог Дмитрий Емельянов удалили опухоль размером 40 на 35 сантиметров весом более 10 килограммов.
В соцсетях дочь спасенной пациентки поблагодарила врачей. Она сказала, что опухоль росла очень быстро и в последнее время мешала женщине ходить.
«К огромному сожалению, мама махнула рукой на здоровье. И слава богу, что нам удалось ее заставить записаться на УЗИ», — сказала она.
Похожую операцию провели врачи в Подмосковье. Женщина пожаловалась на боль в животе, тошноту и изжогу. Обследование выявило у нее огромную миому.
Россиянке удалили опухоль размером с арбуз
«На тракторе». На Украине указали на странное поведение Порошенко
Читай по лицу. Назван ранний признак деменции
Немецкий политик отказался от своих слов об ультиматуме России
Женщина голыми руками придушила льва в Зимбабве
Взрывы прогремели в Новороссийске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте