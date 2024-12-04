Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

Россиянка несколько лет не обращалась к гинекологу и запустила злокачественную опухоль яичника. К моменту удаления новообразование весило 10 килограммов, сообщила пресс-служба Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Операция прошла в седьмом онкологическом отделении НИИ Клинической онкологии. Пациентка более пяти лет не обследовалась у гинеколога. За это время новообразование выросло до размера арбуза. Врач-онколог, хирург Святослав Зиновьев, врач-стажер Валерия Рогачева и анестезиолог Дмитрий Емельянов удалили опухоль размером 40 на 35 сантиметров весом более 10 килограммов.

В соцсетях дочь спасенной пациентки поблагодарила врачей. Она сказала, что опухоль росла очень быстро и в последнее время мешала женщине ходить.

«К огромному сожалению, мама махнула рукой на здоровье. И слава богу, что нам удалось ее заставить записаться на УЗИ», — сказала она.

Похожую операцию провели врачи в Подмосковье. Женщина пожаловалась на боль в животе, тошноту и изжогу. Обследование выявило у нее огромную миому.