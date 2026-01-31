Россиянке разрезали лоб из-за прыща

В Архангельской области девушка попала в больницу после неудачного выдавленного прыща. Об этом рассказал телеграм-канал Shot .

Девушка дома самостоятельно выдавила прыщ, неожиданно выскочивший на лбу. Однако на следующий день место сильно распухло. Еще спустя три дня она пошла в больницу, но там ей лишь посоветовали заклеить ранку пластырем.

Состояние девушки не улучшилось, и она вновь обратилась за помощью к медикам. Они госпитализировали пациентку и экстренно прооперировали, разрезав лоб.

Оказалось, что перед выдавливанием прыща она не обработала руки и занесла в рану инфекцию. Из-за нее образовался гной, а отек разошелся по всему лицу. Сейчас девушка пошла на поправку.

Ранее косметолог Екатерина Анчикова посоветовала не выдавливать прыщи в «треугольнике смерти» — зоне вокруг носа и губ — из-за большого числа кровеносных сосудов.