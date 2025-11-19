Россиянам указали на приводящие к лишнему весу ошибки в питании

Правильное питание помогает сбросить лишний вес, если не совершать главные ошибки при составлении рациона. Об этом написала эндокринолог Екатерина Янг , разобравшая мифы, которым многие следуют.

Одной из главных ошибок худеющих специалист назвала завтрак из быстрых углеводов. Янг пояснила, что каши, хлопья, сладкий чай и кофе приводят к резкому скачку глюкозы и обильной выработке инсулина, который стимулирует голод.

Альтернативой эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров: яйца, авокадо и орехи.

Также врач выступила против перекусов. Она пояснила, что достаточно трех приемов пищи в день, чтобы контролировать чувство голода.

Нехватка белка утром приводит к тому, что вечером начинается переедание, кроме того, необходимо снизить объем углеводов во время ужина.

По словам эндокринолога, самым калорийным приемом пищи лучше всего сделать обед, который должен включать в себя максимальное количество белков, жиров и углеводов. Еще одним важным моментом Янг назвала добавление большего количества клетчатки во время всех приемов пищи.

Потеря веса без соблюдения диет считается симптомом сахарного диабета первого типа. Об этом заявила профессор, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова.

Она подчеркнула, что еще один признак заболевания — постоянная сухость во рту и непрекращающиеся воспалительные процессы.