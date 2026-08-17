Россиянам сообщили, что высокая цена не всегда гарантирует качество продуктов

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил в эфире радио Sputnik , что высокая цена не всегда гарантирует качество продуктов.

Он отметил, что в некоторых случаях стоимость изделий может говорить о качестве ингредиентов и соблюдении санитарных норм. Однако это не всегда так.

По словам эксперта, открытая кухня — это тоже неоднозначный признак. Все зависит от соблюдения требований.

Павлов пояснил, что кишечная палочка есть практически в любых продуктах, в том числе при производстве и на предприятиях общественного питания. Он предупредил, что после приготовления бургеров количество кишечной палочки может удваиваться каждые 20–30 минут, если их не съесть сразу.

Также общественник подчеркнул, что в сетевых учреждениях потребители более защищены благодаря стандартам качества и санитарным требованиям.

Ранее Роскачество сообщило, что в бургерах из BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек.