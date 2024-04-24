Россиянам расскажут о важности вакцинопрофилактики | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 19:30 Россиянам расскажут о важности вакцинопрофилактики Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики Изображение, сгенерированное при помощи нейросети / Телеканал «360»

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В России начала работать горячая линия, специалисты которой расскажут о необходимости вакцинопрофилактики. Запустил ее Роспотребнадзор, сообщил сайт здоровое-питание.рф.

Ежегодно во всем мире проводят Неделю иммунизации. Ее цель — повысить осведомленность людей о важности иммунизации как для здоровья, так и для благополучия.

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Обратившимся на горячую линию объяснят, от каких инфекций можно защититься при помощи вакцинации. Россиянам также напомнят, что такое Национальный календарь профилактических прививок. Специалисты пояснят, когда нужна иммунизация по эпидемическим показаниям, и расскажут об укреплении иммунитета полноценным сбалансированным рационом.

Позвонить в федеральный Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно круглосуточно по номеру 8 (800) 555-49-43. Звонок для абонентов будет бесплатным. Контактные телефоны региональных горячих линий и информацию о режиме работы разместили на сайтах управлений ведомства.