Россиянам рассказали о способе расчета суточной нормы питьевой воды

Нехватка жидкости в организме приводит к ослаблению пищеварительного тракта человека, поэтому в сутки жителю города без особой физической нагрузки необходимо употреблять от 1,5 до двух литров воды. При этом ее источником может выступить обычная пища. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарии врача-диетолога, заведующей дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяны Залетовой для сайта aif.ru .

Специалист пояснила, что человеческий организм добывает жидкость из обычных продуктов питания, включая мясо, овощи и фрукты. Но для того, чтобы функционирование внутренних органов проходило стабильно, об обычной воде забывать тоже не стоит.

«Вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов», — заявила Залетова.

Врач добавила, что если в продуктах содержится большое количество железа или кальция, то кишечник усваивает не все. Кроме того, вода помогает выводить из организма продукты распада, выступая в качестве сглаживающего вещества. Также жидкость поддерживает слизистые оболочки клеток для сопротивления вирусам и бактериям, улучшает тонус мышц и кожи, регулирует температуру тела.

«Если говорить о диетологических нормах, которые прописаны в методических рекомендациях по питанию, то необходимо один миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию», — пояснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что в среднем городской житель с низкой физической активностью в сутки употребляет до двух тысяч килокалорий в сутки, поэтому нормой для него станет 1,5 — два литра воды. Спортсмены и те, кто занимается тяжелым физическим трудом, должны пить больше, так как нагрузки выводят влагу из организма.

«Если человек пьет сок, молоко, компот и прочее, то в целом это тоже можно считать как жидкость, но в уменьшенной пропорции (0,75 миллилитра на одну килокалорию). Так что для восполнения жидкости таких напитков нужно употреблять больше», — добавила врач.

Специалист исключила из списка чай и кофе, объяснив это их мочегонным действием. Рассматривать эти напитки в качестве восполняющих жидкость нельзя.

Ранее врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина составила список лучших напитков для утоления жажды в жаркую погоду. На первое место она поставила обычную воду и столовую минералку. Также врач одобрила употребление домашнего лимонада и кисломолочных продуктов. Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.