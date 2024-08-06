Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза

Флеболог Смирнова: в группе риска тромбоза находятся люди с ожирением

В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие, а также онкобольные. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Причины образования тромбов называют «Триада Вирхова». Это повышенная склонность крови к свертываемости, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. Флеболог назвала категории, которые находятся в группе риска.

«Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», — рассказала Смирнова.

Риск тромбообразования значительно возрастает в жаркую погоду, отметил флеболог Андрей Уфимцев. Врач посоветовал вести максимально подвижный образ жизни в жару.