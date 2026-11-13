Россиянам рассказали, какие масла подходят для жарки

Доцент Мясникова: масла с точкой дымления ниже 180°C лучше не нагревать

Для жарки лучше выбирать рафинированные масла с высокой температурой дымления. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова, сообщает Ura.ru .

Перед покупкой стоит проверить, прошло ли масло рафинацию и дезодорацию: такая обработка повышает точку дымления. Масла с показателем ниже 180°C эксперт рекомендовала оставлять для салатов, маринадов и других блюд без сильного нагрева.

У нерафинированного подсолнечного масла точка дымления составляет 107°C, у рафинированного — 227°C. Для оливкового эти показатели равны 160–190°C и 199–243°C соответственно. Варианты Extra Virgin и Virgin лучше употреблять в свежем виде.

Рафинированное масло авокадо выдерживает нагрев до 270°C и подходит для фритюра. У рафинированного кокосового точка дымления — 204°C, у арахисового и кукурузного — около 230°C, у горчичного — 200–250°C.

Нерафинированное кокосовое масло дымится при 177°C. Мясникова предложила добавлять его в каши, выпечку, десерты и напитки. Рыжиковое и конопляное масла для жарки не подходят.

Нерафинированное кунжутное масло с точкой дымления 175–177°C используют для ароматизации блюд. Рафинированное устойчивее к нагреву и подходит, например, для жарки в воке.