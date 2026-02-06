Россиянам рассказали, как создать комфортное спальное место для пожилого человека

С возрастом качество сна становится особенно важным для здоровья. Правильно организованное спальное место способствует безопасности, комфорту и хорошему самочувствию пожилого человека. Общественная Служба Новостей узнала, как сделать спальное место максимально удобным и безопасным.

Главный принцип — учет индивидуальных потребностей и физических возможностей человека. При наличии специфических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с реабилитологом или другим специалистом.

Идеальная кровать для пожилого человека — регулируемая. Функция подъема головной и ножной части помогает принять удобное положение и облегчает подъем и спуск. Высота кровати должна быть такой, чтобы ступни сидящего человека полностью стояли на полу, а колени были под углом 90 градусов.

Если регулируемая модель не подходит, выбирайте кровать высотой примерно 50–60 см от пола до матраса. Хорошим решением станут модели с обитыми мягкой тканью изголовьем и спинкой.

Необходимо найти баланс между поддержкой и мягкостью. Ортопедические матрасы средней жесткости с независимым пружинным блоком или на основе латекса с эффектом памяти обеспечивают правильную поддержку и снимают давление с точек соприкосновения тела. Матрасы с разной степенью жесткости сторон — вариант, если предпочтения со временем меняются.

Наматрасник — необходимая вещь. Выбирайте непромокаемый, но дышащий (из мембранной ткани). Подушка должна поддерживать шею, не запрокидывая голову. Подходят анатомические модели средней высоты или ортопедические валики. Одеяло должно быть легким и теплым.

Если есть риск падения с кровати, установите съемные защитные бортики или поручни. Кровать не должна шататься или скрипеть при любом движении. Обеспечьте свободный проход с обеих сторон кровати шириной не менее 80 см для беспрепятственного подхода. Обязателен ночник с мягким светом, чтобы ночью можно было безопасно встать. Выключатель должен быть в зоне досягаемости человека, лежащего на кровати.