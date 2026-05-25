Россиянам рассказали, как правильно утолять жажду в жару и не навредить здоровью

В летний зной многие стремятся спастись от жары с помощью ледяных напитков, но такой подход может иметь неприятные последствия для здоровья. Сайт Pravda.Ru рассказал, почему холодная вода не всегда лучший выбор и как правильно поддерживать водный баланс в организме в жару.

Организм человека — это сложная система, которая стремится к постоянству внутренней среды. Когда мы пьем ледяную воду, это воспринимается как стресс для терморегуляции. Холодная вода вызывает спазм слизистых оболочек, что может привести к снижению местного иммунитета. Врач-инфекционист Светлана Полякова предупреждает: «Резкое охлаждение глотки — это прямой путь к снижению местного иммунитета».

В жару сердечно-сосудистая система работает на пределе, пытаясь обеспечить оптимальное кровообращение. Резкий приток холода в пищевод заставляет сосуды сужаться, что может вызвать кратковременный скачок артериального давления. Это особенно опасно для людей с гипертонией или предрасположенностью к ишемии, добавила «Пенза-пресс».

Оптимальная температура воды для утоления жажды — 20–25 градусов Цельсия. Такая вода не требует от организма дополнительных затрат энергии на нагрев перед всасыванием в кровь. Врач-терапевт Анна Кузнецова рекомендует пить небольшими глотками, равномерно распределяя объем жидкости в течение дня.