Россиянам рассказали, что увеличивает риск развития болезней сердца

Риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой увеличивает повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также вредные привычки. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«По факту наличия повышенного уровня холестерина, артериального давления, курения, а также с учетом факторов пола и возраста можно с достаточно высокой точностью рассчитать вероятность развития сердечно-сосудистых событий в ближайшие десять лет», — сказал он.

Бойцов добавил, что измерение артериальное давления и уровня холестерина осуществляется в рамках первого этапа диспансеризации.

Ранее стало известно, что снижение веса на 5% сокращает нагрузку на сердце. Жировая ткань участвует в выработке веществ, поддерживающих воспалительные процессы.