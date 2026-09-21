Россиянам рассказали, что оценка запасов железа исключительно по уровню ферритина считается неполной

Врачи предупреждают, что усталость, выпадение волос и снижение концентрации могут быть признаками скрытого дефицита железа в организме. Эти симптомы могут проявляться еще до развития анемии, когда уровень гемоглобина остается нормальным, пишут «Известия» .

Врачи Елена Павлова и Татьяна Гвоздикова настаивают на комплексном подходе к диагностике железодефицита. Оценка запасов микроэлемента исключительно по уровню ферритина считается неполной, добавила «Свободная пресса».

Для получения объективной клинической картины необходимо анализировать совокупность маркеров: общий анализ крови в сочетании с эритроцитарными индексами MCV и MCH, а также показатели сывороточного железа и трансферрина.

Специалисты подчеркивают, что высокая концентрация ферритина не является прямым доказательством избытка железа в организме. Этот белок относится к реактантам острой фазы, поэтому его уровень закономерно повышается при любых системных воспалениях, инфекционных процессах, сбоях в работе печени или метаболическом синдроме. Изолированная интерпретация этого показателя неизбежно ведет к диагностическим ошибкам.