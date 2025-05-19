Россиянам рассказали, что когнитивные нарушения в мозге могут проявляться в возрасте 27–30 лет

Когнитивные нарушения в головном мозге способны проявляться уже в возрасте около 27–30 лет, сообщил разработчик сервиса поддержки психического здоровья на основе искусственного интеллекта Via MD Магомед-Амин Идилов «Газете.Ru» .

Кроме того, негативные факторы образа жизни, включая низкую физическую активность, недостаточный сон и постоянное психологическое напряжение, оказывают отрицательное влияние на мозговые процессы, написали «Известия».

Начальные этапы возрастных изменений мозга проявляются замедленной реакцией, ухудшением кратковременной памяти, трудностями концентрации внимания, повышенной нервозностью и колебаниями настроения. Важно вовремя обратить внимание на данные сигналы организма и регулярно проходить профилактические обследования, подчеркнул Идилов.