Россиянам рассказали, что качественное мясо должно иметь легкий запах без кислых и химических нот

Мясо — продукт, который быстро портится, поэтому от его свежести зависит безопасность блюда. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач поделилась с «Газетой.Ru» советами, как выбрать качественное мясо на рынке.

Кулач отметила, что цвет мяса может быть разным в зависимости от вида: свинина имеет цвет от светло-розового до ярко-красного, говядина — от ярко-розового до темно-красного, а баранина — светло-красная или красная. Однако продавцы могут использовать различные методы, чтобы скрыть недостатки продукта.

«Чтобы мясо выглядело сочным и свежим, в него вводят раствор каррагинана, фосфатов и нитратов. Эти добавки удерживают влагу, увеличивают вес и маскируют старение продукта», — рассказала эксперт.

Важно обращать внимание на следы возможной обработки. По словам Кулач, у свинины жир белый или кремовый, у говядины желтый, у баранины — белый или бледно-желтый. Розовый оттенок жира может быть признаком обработки. Также мясо должно иметь легкий мясной запах без кислых и химических нот.