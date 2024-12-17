Россиянам рассказали, чем полезно сало

Сало относится к тем продуктам, которые могут профилактировать развитие рака и замедлять старение. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В сале много витамина D, участвующего в усвоении кальция. Этот продукт является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета второго типа. Также при умеренном употреблении сала снижается уровень холестерина в крови и повышается эластичность сосудов.

В зимний период именно сало даст приток энергии организму. Кроме того, это источник коллагена, необходимого для здоровья костей, волос и ногтей. Также сало рекомендовали есть беременным женщинам из-за витамина А. Он служит защитой от инфекций.

Диетолог Ольга Редина ранее посоветовала для борьбы против замедления старения есть больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. К ним относятся лосось, орехи и авокадо.