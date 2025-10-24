Россиянам посоветовали заменить энергетики на комбучу и ферментированный чай

Жизнь в большом городе требует значительных энергетических затрат, и многие горожане пополняют запас сил за счет энергетических напитков, богатых кофеином и сахаром. Однако чрезмерное употребление таких напитков может привести к негативным последствиям для здоровья, включая истощение организма и развитие зависимости, написала Общественная Служба Новостей .

Хорошей заменой энергетикам могут стать натуральные напитки, обеспечивающие бодрость и силу без побочных эффектов. Например, зеленый чай содержит умеренное количество кофеина и аминокислоту L-теанин, которые улучшают концентрацию и ускоряют обмен веществ. Еще один полезный напиток — комбуча, ферментированный чай, богатый пробиотиками и витаминами группы B, улучшающий пищеварение и мягко поднимающий уровень энергии.

Любители кофе могут попробовать добавить в напиток полезные ингредиенты, такие как кокосовое молоко, корица или какао, чтобы сделать его более полезным. Отличным выбором станет и свежевыжатый сок или смузи из свежих фруктов и овощей, которые насытят организм витаминами и минералами.

Для быстрого старта дня полезен стакан теплой воды с лимоном и медом, активизирующий обмен веществ и улучшающий пищеварение. Поддержать организм в условиях стресса помогут целебные травы, такие как женьшень и родиола розовая, повышающие выносливость и устойчивость к нагрузкам.

Выбор натурального энергетического напитка поможет поддерживать уровень энергии и укрепить здоровье, не подвергая организм риску.