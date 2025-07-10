Россиянам посоветовали выбирать для дневного сна промежуток времени с 13:00 до 15:00

Врач-сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева поделилась рекомендациями о том, как правильно спать днем. Она отметила, что длительный дневной сон может привести к разбитости и головной боли после пробуждения, написала «Газета.Ru» .

Чтобы избежать негативного эффекта, важно не спать дольше 20–30 минут.

«Проблема заключается в фазах сна. В первые 30 минут вы находитесь на поверхности сна — в быстрой его стадии. А вот если вы проспали больше 30–40 минут, организм может «провалиться» в фазу медленного сна. И если вас разбудит будильник или внезапный звонок, вы проснетесь не отдохнувшим, а дезориентированным, с головной болью и спутанностью мыслей», — рассказала врач.

Доктор рекомендовала выбирать для дневного сна промежуток времени с 13:00 до 15:00, когда наблюдается естественный спад бодрости. Она также подчеркнула, что лучше спать в полумраке или с маской для глаз.