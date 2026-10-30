Россиянам посоветовали не исключать соль из рациона полностью

Полностью исключать соль из рациона не стоит: это принесет больше вреда, чем пользы. Об этом сообщил автор Дзен-канала «Едим дома», пишет сайт «7Дней» .

По его словам, ошибка тех, кто решил забыть о соли, — непонимание того, как работает натрий, входящий в состав продукта. При разумном употреблении этот элемент помогает телу удерживать правильный баланс воды. Если соль убрать полностью, жидкость перестает распределяться нормально, что приводит к сильным отекам. Затем дело может дойти до мышечной слабости и судорог, поскольку сердце и нервная система не могут нормально работать без электролитов.

Кроме того, пострадает пищеварение: желудок перестанет выделять достаточно кислоты для переваривания еды.

Автор канала отметил, что гораздо больше вреда приносит не еда в домашней готовке, а скрытая соль в магазинных продуктах — колбасах, консервах и майонезе. Именно от них действительно имеет смысл отказаться. Дома солить еду можно, но аккуратно и лучше в самом конце готовки: в горячем виде соль заметнее, и шанс переборщить с ее количеством гораздо меньше. Вместо соли автор советует добавлять в блюда лимонный сок, свежую зелень и немного чеснока.