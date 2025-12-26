Россиянам посоветовали использовать запах лимона, чтобы уберечь елку от кота

Скоро Новый год, а значит, пора украшать дом пушистой елкой. Однако хвостатые питомцы часто рассматривают ее как свою новую игрушку. Издание nashgorod.ru делится советами, как уберечь елку от кошачьего внимания.

Прочное основание

Чтобы елка не опрокинулась, важно выбрать устойчивую подставку. Лучше всего наполнить ее песком или камнями. Можно дополнительно закрепить дерево веревкой к стене или потолку. Но помните: даже мощная подставка не дает стопроцентной гарантии.

Елка в клетке

Более надежный способ — ограничить коту доступ к елке. Поставьте ее в клетку или окружите прозрачными пластиковыми панелями. Это создаст барьер, который остановит любопытного питомца.

Елка на высоте

Некоторые владельцы подвешивают небольшую елочку на крюк вместо люстры. Однако это не всегда безопасно: висящая елка может вызвать у кота еще больший интерес. Кроме того, способ добраться до игрушек кошка все равно найдет.

Резкие запахи

Многие коты не любят аромат цитрусов. Можно сбрызнуть пространство вокруг елки водой с лимонным соком или капнуть немного эфирного масла лимона. Также есть специальные отпугивающие спреи из зоомагазинов. Но применять их придется регулярно, так как запах быстро выветривается.

Шуршалки и клейкие поверхности

Еще один способ — создать неудобные условия для подхода к дереву. Постелите под елку фольгу или положите полоски двустороннего скотча. Ходить по такой поверхности коту точно не понравится. Однако хитрые питомцы могут попытаться добраться до елки, когда хозяина нет рядом, написал сайт vse42.ru.