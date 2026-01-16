Россиянам посоветовали использовать нерафинированные масла для заправки салатов

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев поделился с радио Sputnik рекомендациями по выбору растительного масла.

Он подчеркнул, что для заправки салатов лучше использовать нерафинированные масла. Для термической обработки в духовке подойдут рафинированные дезодорированные масла. Для фритюра эксперт рекомендует использовать высокоолеиновое подсолнечное масло, которое можно многократно нагревать без негативных последствий.

«Мы рекомендуем приобретать продукцию известных, крупных брендов, которые дорожат своей репутацией, приобретать масло, хранящееся должным образом: в прохладном, затемненном месте», — заключил Мальцев.