Россиянам посоветовали использовать кондиционеры для очистки воздуха от аллергенов

Согласно данным ВЦИОМ, около трети россиян страдают от аллергии на пыльцу. О том, как минимизировать проникновение аллергенов в помещения, рассказала руководитель товарного направления ГК «АЯК», эксклюзивного дистрибьютора MDV в России и СНГ, Наталья Соколова в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, пыльца может проникать в квартиры и офисы через системы вентиляции и микротрещины в строительных конструкциях. Частицы пыльцы размером от 20 до 60 микрон могут долго сохраняться в воздухе помещений, циркулируя с воздушными потоками.

«До 10% аллергенов все равно попадают в помещение через вентиляционные отверстия и неплотности в ограждающих конструкциях», — отметила Соколова.

Она подчеркнула, что сплит-системы могут не только охлаждать воздух, но и частично очищать его от аллергенов. В кондиционерах первичную фильтрацию обеспечивают фильтры грубой очистки классов G3-G4, которые способны задерживать до 90% крупных частиц.

Однако при закрытых окнах и отсутствии организованного воздухообмена концентрация углекислого газа в помещении может повышаться, снижая общее качество микроклимата и вызывая дискомфорт.

Оптимальное решение — установка кондиционеров с функцией приточной вентиляции. Такие системы обеспечивают свежий приток воздуха без риска дополнительной аллергенной нагрузки. Если установка таких систем невозможна, специалисты рекомендуют выбирать модели с дополнительными функциями, такими как встроенный ионизатор и УФ-лампа. Ионизация способствует осаждению мелких частиц пыли, а ультрафиолетовая обработка позволяет уничтожать бактерии и вирусы, что особенно актуально для людей с ослабленным иммунитетом.