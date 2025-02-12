Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Нутрициолог Петрова посоветовала ходить 10 000 шагов после блинов на пиве
Одним из самых ингредиентов для блинов является пиво. Однако пенный продукт добавляет им калорийности, из-за которой лучше совершать физическую нагрузку, рассказала 360.ru нутрициолог Наталья Петрова.
Она отметила, что пиво в рецепте блинов используется для придания тесту воздушности. Оно выделяет углекислый газ, действуя как естественный разрыхлитель, который поднимает тесто, делает его рассыпчатым и рыхлым.
«Но нужно помнить, что таких блинчиков лучше съедать не больше двух и в обед, а потом не забыть пройти 10 000 шагов в среднем темпе. Ингредиенты в блинах нельзя отнести к низкокалорийным», — сказала Петрова.
Нутрициолог уточнила, что в основном блины готовятся из яиц, сахара, соли, молока или кефира, иногда в них добавляют соду или дрожжи, подсолнечное масло.
«Сами по себе блины являются калорийной пищей с высоким гликемическим индексом, но еще больше калорийности добавляют начинки. Поэтому можно использовать муку грубого помола и сахарозаменители. Начинку можно сделать менее калорийной, используя ягоды, творог или йогурты с низким процентом жирности», — добавила она.
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