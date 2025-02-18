Россиянам порекомендовали есть больше белка на завтрак

Россиянам рекомендовали начинать утро с белкового завтрака, чтобы получить в начале дня больше полезных калорий. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

При этом, по его словам, в таком завтраке должны сочетаться как растительные, так и животные белки. Идеальный пример — вареное яйцо и геркулесовая каша на воде. Чай и кофе лучше пить без молока, чтобы не перебрать с насыщенными жирами, и сахара.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что завтрак должен включать в себя белки, сложные углеводы и жиры. В качестве примера она назвала кашу из цельных злаков, яичницу или омлет, сыр и творог. При этом животные белки лучше в принципе есть в первой половине дня, поскольку они трудно перевариваются, добавила она.