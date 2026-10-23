Россиянам перечислили семь маркеров, которые помогают оценить состояние организма без похода в клинику

О крепком здоровье можно судить не только по анализам, но и по простым бытовым действиям. Врач общей практики Дональд Грант вместе с медсестрой Келли Фишер составили список из семи повседневных маркеров, которые помогают оценить состояние организма без похода в клинику. Об этом пишет Neva.Today .

Умение надевать носки стоя требует координации и устойчивости суставов: исследование 2022 года показало, что пожилые люди, не способные простоять на одной ноге 10 секунд, имели на 84% более высокий риск смерти в течение следующих десяти лет. Способность встать с пола без помощи рук говорит о хорошей аэробной форме и силе мышц корпуса, а крепкое рукопожатие отражает общий уровень мышечной массы и состояние нервной системы.

Регулярное чувство голода указывает на стабильный метаболизм, а способность сидеть в глубоком приседе — о подвижности суставов. Подъем по лестнице на четыре пролета менее чем за 90 секунд без одышки, согласно Европейскому обществу кардиологов, означает минимальный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Качественный непрерывный сон и легкое пробуждение важнее количества часов в постели.