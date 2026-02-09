Россиянам перечислили основные симптомы при инфаркте миокарда
Инфаркт миокарда — серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся нарушением кровообращения в сердечной мышце, приводящим к омертвению тканей органа. Заболевание возникает вследствие сужения просвета артерий атеросклеротическими бляшками или тромбами, перекрывающими нормальный ток крови, сообщила «Пенза-пресс».
Пациентам необходимо обращать внимание на характерные симптомы заболевания, такие как сильные болевые ощущения в грудной клетке, сопровождающиеся чувством сдавливания, распирания или тяжести. Болезнь проявляется в виде болей в левой руке, плече, шее и нижней челюсти, а также тошнотой, головокружением и повышенным уровнем беспокойства.
При возникновении симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, так как несвоевременное лечение грозит тяжелыми осложнениями, включая нарушения сердечного ритма, застой жидкости в легких и образование тромбов в венах ног. Важно подчеркнуть, что правильная диагностика и своевременное оказание медицинской помощи способны предотвратить возникновение осложнений и обеспечить благоприятный исход лечения.