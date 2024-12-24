Россиянам объяснили, как правильно есть мандарины

Стоматолог Виктор Любимцев рассказал ИА RuNews24.ru, как правильно употреблять мандарины.
«Ешьте вместе с мандаринами продукты, которые нейтрализуют кислоту, например орехи или сыр», — цитирует специалиста RT.
Чтобы предотвратить повреждение зубной эмали, после употребления мандаринов Любимцев советует прополоскать рот водой — это дополнительно поможет нейтрализовать кислоту. Однако чистить зубы сразу после еды не стоит, так как это может привести к стиранию защитной пленки на зубах, добавил эксперт.
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