Россиянам назвали признаки никотиновой зависимости у ребенка

О признаках никотиновой зависимости у ребенка рассказал ИА НСН член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.

Если зависимый ребенок несколько дней не употребляет вейп, у него появляются все признаки «ломки». Еще один признак — характерный запах на руках: от человека, который курит вейп или «электронку», всегда пахнет. Если ребенок курит системно, это очень просто распознать, отметил специалист.

«Самое главное, это очень сильно влияет на концентрацию внимания. У него сужаются сосуды, зрение ухудшается, дыхание становится хуже, сердечно-сосудистая система страдает», — рассказал он.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотиносодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.