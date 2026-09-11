Россиянам назвали опасные сочетания средств бытовой химии

Смешивание бытовой химии может вызвать быструю реакцию с выделением опасных газов. Наибольший риск создают сочетания хлорсодержащих отбеливателей с кислотами и аммиаком, сообщает Ura.ru .

Отбеливатель нельзя смешивать с уксусом, лимонной кислотой и средствами от известкового налета. Такая смесь выделяет газообразный хлор, который вызывает кашель, жжение в глазах и проблемы с дыханием. При высокой концентрации он может привести к ожогам дыхательных путей и гибели.

Сочетание отбеливателя с аммиаком, который содержится в нашатырном спирте и некоторых очистителях, образует токсичные хлорамины. Они раздражают дыхательные пути, вызывают спазмы и химический пневмонит. В тяжелых случаях возможен отек легких.

Перекись водорода нельзя соединять с уксусом: образуется перуксусная кислота, опасная для кожи, глаз и слизистых. Средства нужно применять по отдельности, предварительно смывая предыдущее водой и проветривая помещение. При отравлении следует открыть окна, выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь. Нейтрализовать образовавшиеся газы самостоятельно нельзя.