Россиянам назвали напитки для замены сладкой газировки в жару

ОСН назвал напитки, которые лучше всего употреблять в жаркую погоду

В жаркую погоду лучше избегать употребления сладкой газированной воды, вместо нее лучше использовать альтернативные натуральные варианты. Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей» .

Самый просто вариант — просто добавить в чистую питьевую воду мяту, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Эксперты также не исключают схемы со свежим огурцом и базиликом.

«Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью», — написали авторы материала.

Еще один рецепт — холодный чай. Его также лучше не покупать в магазине, а делать несладким из черной или зеленой заварки со льдом. Кроме того, можно попробовать комбучу — напиток из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Также можно сделать домашний лимонад — в графин налейте чистую питьевую воду и несоленую минералку, добавьте кусочки цитрусовых и свежую мяту, не забудьте положить лед.

И, наконец, так называемый колд брю — в результате долгого заваривания чая или кофе (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Таким же образом можно заварить иван-чай.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в условиях жары носить одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лен и вискоза.