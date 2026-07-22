Россиянам назвали лучшую домашнюю заготовку на зиму

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что овощная икра может быть одной из самых удачных домашних заготовок на зиму, если в ней немного соли и уксуса, передает «Царьград» .

Белоусова рассказала, что овощная икра может стать одним из лучших вариантов домашних заготовок на зиму. По ее словам, такой продукт стоит выбирать, если в нем немного соли и уксуса.

Эксперт пояснила, что овощные салаты и икра допустимы в рационе, но хранить такие консервы лучше не больше года. Маринады она посоветовала считать закуской, а не основой питания.

Белоусова также напомнила, что часть овощей можно не консервировать, а замораживать. Болгарский перец и помидоры зимой подойдут для супов, гарниров и других блюд.

Еще одним полезным способом заготовки она назвала сушку ягод, овощей и грибов. Такие продукты, по словам специалиста, хорошо дополняют рацион в холодный сезон.

В Роспотребнадзоре при этом предупредили, что консервы нельзя есть при вздутой крышке, помутнении или необычном запахе. Домашние консервы и копчености с несанкционированных рынков там также рекомендовали не покупать, пишет сайт aif.ru.