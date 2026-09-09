Россиян предупредили, что аппаратные процедуры не заменяют упражнения и реабилитацию

Физиотерапия помогает уменьшить боль и подготовиться к восстановлению, но не может заменить движение и активную реабилитацию, рассказали врачи Елена Павлова и Елена Петрова, сообщает газета «Известия» .

Павлова объяснила, что цель физиотерапии — не только снять боль или отек, но и вернуть человеку полноценную функцию. Если симптомы прошли, а привычные движения остаются ограниченными, восстановление нельзя считать завершенным.

«Если после основного терапевтического лечения спина перестала болеть, но вы все еще не можете наклониться, чтобы завязать шнурки, то было только устранение симптомов — боли или отека, но функция не восстановлена», — объяснила Павлова.

Специалисты назвали ошибкой ожидание, что аппаратные процедуры решат проблему без участия пациента. Физиотерапия может уменьшить боль и спазм, однако укреплять мышцы и восстанавливать подвижность помогают лечебная физкультура и физическая реабилитация.

Павлова призвала выбирать методы по клиническим рекомендациям и исследованиям. Она отметила, что ударно-волновая терапия при ряде болезней сухожилий и чрескожная электронейростимуляция для уменьшения боли имеют более убедительную доказательную базу.

В свою очередь Петрова добавила, что результат зависит от диагноза, возраста, давности заболевания и индивидуальной программы. Поводом обсудить лечение с врачом может стать отсутствие изменений после нескольких сеансов или назначение одинаковых процедур при разных болезнях без понятной цели.