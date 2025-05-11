Россиянам назвали факторы риска развития меланомы

Одним из самых агрессивных видов рака считают меланому, которая развивается из пигментных клеток. Дерматовенеролог Дарья Смирнова рассказала «Известиям» об основных факторах риска заболевания.

По ее словам, у человека не существует абсолютно безопасных родинок. Некоторые менее склонны к переходу в злокачественные образования, а другие — более. Поэтому важно проводить дерматоскопию и регулярно проходить осмотры у дерматолога.

Смирнова посоветовала самостоятельно обследовать кожу по системе ABCDE и посещать специалиста как минимум раз в год.

«Если появились новые темные пятна, долго не заживающие, кровоточивость, зуд или язвы — срочно обратитесь к врачу», — отметила она.

По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение — основной фактор риска. Частое посещение соляриев и солнечные ожоги увеличивают вероятность возникновения меланомы.

В группе риска также находятся люди, ранее перенесшие рак кожи, со светлыми волосами, наследственной предрасположенностью или более чем с 50 родинками на теле.

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