Россиянам напомнили, что сливочное масло не подходит для жарки из-за низкой точки дымления

Сливочное масло не подходит для жарки на высоких температурах из-за низкой точки дымления, при которой образуются вредные вещества. Об этом сообщило издание URA.RU .

Для жарки лучше использовать растительные масла, обладающие более высокой температурой дымления. Кроме того, оливковым и льняным маслами специалисты советуют заправлять салаты вместо майонеза.

Сливочное масло подходит для выпечки, соусов и добавления в готовые блюда. Здоровому человеку рекомендовано умеренное употребление — около 10-15 г в день в сочетании с рыбой, орехами и растительными жирами. Сократить его количество стоит при повышенном холестерине, жировом гепатозе, панкреатите и болезнях желчного пузыря. Все виды масел важно хранить в темном и прохладном