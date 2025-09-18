Россиянам напомнили, что пациентам с температурой ниже 38 градусов могут отказать в вызове врача на дом

Пациентам Нижегородской области напомнили правила вызова терапевта на дом. Так, температура тела ниже 37,5 градуса не считается основанием для визита врача — человеку рекомендуется самостоятельно обратиться в поликлинику. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на представителя региональной системы здравоохранения Алексея Никонова.

Он подчеркнул, что больным, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не выдается лист временной нетрудоспособности.

Причины, оправдывающие вызов врача на дом: высокая температура (более 38 градусов), сильная слабость, рвота, диарея, обострение хронических болезней, тяжелые формы онкологии, необходимость медицинской помощи маломобильным гражданам и случаи, переданные скорой помощью, подчеркнул Никонов.

Кроме того, пациентов предупредили о правилах поведения при приходе медиков: дверь квартиры должна открываться свободно, музыка отключается, домашние животные фиксируются отдельно, крупные собаки удерживаются на поводке и в намордниках.