Россиян призвали убрать со стола три угрожающих жизни продукта

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Проктолог Смирнова: бекон, колбаса и сосиски повышают риск развития рака

Фото: Freepik

Бекон, колбаса и сосиски могут вызывать риск развития онкологического заболевания. Об этом проктолог Елена Смирнова написала в своем Telegram-канале.

Врач со ссылкой на отчет Американского института исследований рака предупредила, что риск развития рака значительно повысится, если есть определенные продукты.

По ее словам, человеку нужно обратить внимание на обработанное мясо — бекон, колбасу и сосиски. Кроме того, лучше ограничить потребление обычного красного мяса. Речь идет о баранине и говядине.

Вместо этого Смирнова посоветовала включить в свой рацион цельное зерно, молоко, фрукты, овощи и сыр. Для снижения риска рака также необходимо делать регулярные физические упражнения.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком. Также они напомнили, что на начальных стадиях большинство видов рака никак себя не проявляют, в чем и заключается их коварность.

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