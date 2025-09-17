Россиян призвали провести юридическую экспертизу земельного участка перед его покупкой

«Перед покупкой необходимо провести юридическую экспертизу земельного участка. <…> Особое внимание стоит уделить получению расширенной выписки [из Единого государственного реестра недвижимости] ЕГРН, которая покажет все ограничения и переходы прав собственности. Это защитит от риска признания сделки недействительной и поможет убедиться, что продавец действительно имеет право распоряжаться участком», — сказал эксперт.

Нелен также обратил внимание на необходимость оценки ликвидности и потенциала роста стоимости недвижимости. Он подчеркнул, что покупатели часто учитывают только текущее удобство, игнорируя перспективы будущей перепродажи, написали «Известия».

Кроме того, эксперт посоветовал избегать покупки дома без ремонта, чтобы не столкнуться с хроническим стрессом из-за длительного процесса облагораживания жилья.