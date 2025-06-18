Россиян призвали при покупке фруктов и овощей обращать внимание на место торговли

На пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова поделилась рекомендациями, как избежать пищевых отравлений и инфекций в жаркий период. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

По словам Садыковой, во время отдыха на природе важно соблюдать правила гигиены. Не рекомендуется мыть овощи, фрукты, руки или лицо в воде из водоемов. Лучше использовать бутилированную воду. Также не стоит глотать воду из рек и озер, чтобы избежать заражения кишечными инфекциями.

При выборе фруктов, овощей и ягод, особенно на улице, следует обращать внимание на место торговли. Стационарные торговые точки предпочтительнее стихийных рынков у дорог. Продукция в магазинах обычно сопровождается необходимыми документами и маркировкой, что говорит о ее качестве.

Особое внимание стоит уделить арбузам и дыням. Не рекомендуется покупать уже разрезанные плоды, так как перед нарезкой их нужно тщательно мыть. Нельзя быть уверенным, что продавцы выполнили это требование. От дегустации на рынках также лучше отказаться. Отсутствие ценников может указывать на нарушения правил торговли.

Летом популярной становится доставка еды на дом, но и здесь есть свои риски. Эксперт отметила, что готовая еда должна доставляться не дольше трех часов, а соусы — в отдельных упаковках. На товаре должна быть маркировка с названием блюда, составом, пищевой ценностью и данными производителя.