Безопасная норма квашеной капусты для здорового человека составляет около 50–100 граммов в день, а ее переедание может навредить пищеварению. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на врачей.

Кандидат медицинских наук Ольга Тарасова назвала допустимым ориентиром 100–200 граммов в сутки, но рекомендовала начинать с одной-двух столовых ложек. Доктор медицинских наук Сергей Морозов и нижегородский проктолог Василий Шиганов посоветовали ограничиться 50–100 граммами из-за риска превысить норму соли и раздражения слизистой. Шиганов также призвал отказаться от употребления рассола.

Медики предупредили, что продукт стоит ограничить при гипертонии, болезнях почек и непереносимости гистамина, а при обострении гастрита, язвы и панкреатита — исключить. Специалисты напомнили, что полезна только ферментированная капуста без добавления уксуса.