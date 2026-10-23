Россиян призвали не использовать уксус для лечения болезней печени

Уксус не является лекарством от болезней печени, однако ученые находят в нем компоненты, которые в экспериментах защищают этот орган. Об этом пишет Neva.Today .

Речь идет о полифенолах и уксусной кислоте, а не о самом продукте с кухонной полки. В исследовании 2026 года мышам с алкогольным поражением печени вводили экстракт полифенолов из традиционного уксуса, что привело к снижению уровней ферментов АЛТ и АСТ, а также уменьшению окислительного стресса. Другая работа на мышах с жировой диетой показала, что порошок яблочного уксуса снизил уровень АЛТ на 48%, а набор веса — на 26,3%.

Как это работает: уксусная кислота активирует белок AMPK, который усиливает окисление жиров и тормозит их синтез, а полифенолы подавляют воспаление. Клинических испытаний на людях, доказывающих пользу уксуса для печени, пока нет, поэтому врачи не спешат с выводами. Уксус — это кислота, которая в больших количествах раздражает желудок и пищевод. Не воспринимайте его как средство для лечения печени: добавление ложки в салат — кулинарный прием, но не терапия.