Россиян предупредили об опасности хелсизма

Специалисты в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснили, в чем заключается суть хелсизма и в чем кроется его опасность.

Эксперты разъяснили, что хелсизм — это навязчивое внимание к своему образу жизни. Его опасность состоит в том, что его очень тяжело диагностировать.

Один из признаков хелсизма — бесконтрольное употребление БАДов, которые человек назначает себе сам.

«Нельзя пить БАДы без назначения специалиста. Не существует БАДа, который можно принимать просто так, ради желания или для профилактики. Это чревато аллергией и отравлением. Происходит давление на печень, она может сильно пострадать», — предупредила диетолог и нутрициолог Юлия Шарапова.

Еще один способ навредить себе — чрезмерные и частые тренировки. Важно не путать их с регулярными физическими нагрузками, которые необходимы каждому. Если безостановочно тренироваться и ставить спортзал во главу угла, это может привести к травматизации. Исключением являются профессиональные спортсмены. Чрезмерная одержимость фитнесом также не принесет пользы ментальному здоровью.