Россиян предупредили об опасном ингредиенте в некоторых конфетах

Кондитер Хачинян призвал не есть конфеты с гидрогенизированными жирами

Некоторые конфеты содержат гидрогенизированные жиры, которые могут нанести вред здоровью. Об этом NEWS.ru рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

Он объяснил, что гидрогенизированное масло может приводить к повышению уровня холестерина и провоцировать развитие диабета, поэтому его употребления стоит избегать. Если есть сладости с этим ингредиентом, могут возникнуть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

«Прочли в составе конфет название гидрогенизированное масло? Обходите стороной подобный продукт. Так называются трансжиры», — подчеркнул кондитер.

Он посоветовал делать выбор в пользу конфет с небольшим числом ингредиентов. Хачинян назвал безопасными позициями в составе какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.

