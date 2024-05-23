Россиян предупредили об облысении из-за долгих прогулок под солнцем
Врач-трихолог Васильева: солнечные ожоги провоцируют выпадение волос
Солнечные ожоги кожи головы могут спровоцировать выпадение волос. Врач-трихолог, дерматолог, миколог Мария Васильева посоветовала носить головные уборы.
Летом важно защищать тело от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, заявила она «Газете.ru». Васильева посоветовала надевать в жару головные уборы свободного кроя из натуральных тканей, наносить солнцезащитный крем вдоль линии роста волос, использовать кондиционеры с кератином, гиалуроновой кислотой, маслами и несмываемые сыворотки с SPF-защитой.
«Волосы в жаркие дни быстро теряют влагу, обезвоживаются. Как следствие — становятся сухими, тусклыми и ломкими», — сказала она.
Специалист уточнила, что ультрафиолетовое излучение поделили на два вида. UVA-лучи иссушают волосы, а UVB обесцвечивают. Последние воздействуют как на искусственный, так и на натуральный пигмент.
Трихолог Анна Аверкина посоветовала при выпадении волос принимать витамины группы В. По ее словам, в некоторых случаях помогут народные средства, направленные на улучшение кровоснабжения кожи головы.