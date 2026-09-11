Россиян предупредили о рисках ледяной воды после бани

Окунание в холодную воду после парной может укрепить организм лишь при постепенной подготовке и отсутствии противопоказаний. Резкий перепад температур способен вызвать проблемы с сосудами и сердцем, сообщает Ura.ru .

Закаливание помогает адаптироваться к холоду, улучшать терморегуляцию и поддерживать общий тонус. Сторонники процедуры также связывают ее с укреплением иммунитета и сосудов. Однако польза возможна только при регулярном и осторожном подходе.

Неподготовленное погружение в ледяную воду после бани может вызвать спазм сосудов, рост давления, нарушение сердечного ритма и обострение хронических болезней. Процедура противопоказана при заболеваниях сердца и сосудов, дыхательной и нервной систем, проблемах с щитовидной железой, диабете и острых воспалениях.

Начинать закаливание следует с небольших перепадов температуры и обливания рук или ног. После парной нужно дать телу немного остыть. При головокружении, слабости и других неприятных симптомах процедуру необходимо прекратить. Перед началом практики стоит проконсультироваться с врачом.