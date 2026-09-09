Россиян предупредили о рисках избытка сладкой газировки

Сладкая газировка может повышать калорийность рациона и усиливать вздутие или изжогу. Врачи советуют учитывать количество напитка, общее питание и реакцию организма, сообщает газета «Известия» .

Детский гастроэнтеролог Ольга Горячева объяснила, что лишний вес вызывает не газировка сама по себе, а избыток быстрых углеводов и калорий при недостатке клетчатки. Гастроэнтеролог Андрей Симаков отметил, что сладкие напитки плохо насыщают, поэтому их легко выпить слишком много.

Газировка не повреждает слизистую желудка и не вызывает гастрит напрямую. Однако она может усиливать вздутие, дискомфорт и изжогу у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Ограничить такие напитки стоит при рефлюксе, заболеваниях почек и выраженном вздутии.

Напитки без сахара могут помочь сократить калорийность и стать промежуточным шагом при изменении пищевых привычек. При этом они не должны заменять воду и полноценную еду. Врачи рекомендуют выбирать обычную или минерализованную воду без сахара, а также чай.