Россиян предупредили о новых правилах оказания платных медуслуг

Правила оказания платных медицинских услуг в России изменятся с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ.

Заключать договор с медицинской организацией разрешат дистанционно — в мобильном приложении или на сайте.

Также изменятся требования к содержанию договора. Пациентов освободят от указания паспортных данных при оказании анонимной медицинской помощи.

Новые правила продолжат действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее россиянам рассказали, что в частной клинике можно получить бесплатную экстренную помощь. Если компания участвует в программе ОМС, то с пациента денег не попросят.

Узнать о таких клиниках можно на официальном сайте ФОМС или из специального реестра медицинских организаций. Кроме того, если лечение выполнили некачественно, деньги за процедуры можно вернуть через суд.