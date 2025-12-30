Россиян предупредили о маскирующихся под усталость болезнях

Ощущение усталости может быть связано с нехваткой у человека витамина D, анемией и другими заболеваниями. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила невролог Мария Лавренова.

«Зимой нередко встречается дефицит витамина D — он связан с такими симптомами как мышечная слабость, усталость, вялость», — пояснила она.

Лавренова подчеркнула, что к самостоятельным экспериментам по приему витамина прибегать не стоит. Его дефицит покажут анализы, а корректную дозировку подберет врач.

«Еще одним состоянием, которое может маскироваться под усталость, является железодефицитная анемия или латентный дефицит железа», — добавила специалист.

К симптомам подобных нарушений обмена веществ она отнесла слабость, сонливость, бледность, одышку при нагрузке, сердцебиение, а иногда — ломкость ногтей и волос. На проблему также укажут «заеды» в уголках губ и странная тяга к несъедобному.

Провоцируют усталость и различные заболевания эндокринной системы, в том числе гипотиреоз, а также психические расстройства. Лавренова посоветовала обратиться к врачу, если усталость держится более двух-четырех недель и ее нельзя объяснить недосыпом или временной перегрузкой.