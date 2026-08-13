Россиян предупредили, что в августе аллергия на цветение сорных трав может быть тяжелее весенней

В августе многие люди сталкиваются с обострением аллергии. Это происходит из-за цветения сорных трав, что приводит к увеличению концентрации пыльцы в воздухе. Медики отмечают, что августовская аллергия может переноситься тяжелее, чем весенняя, сообщил URA.RU .

Специалисты выделяют несколько растений, которые чаще всего вызывают аллергию в этот период. В средней полосе России одним из самых агрессивных аллергенов является полынь. Ее пыльца вызывает симптомы даже при низкой концентрации.

В регионах Черноземья, на Кубани и в Крыму аллергию провоцирует амброзия. Ее пыльца по агрессивности немного уступает полыни. Также аллергию могут вызывать лебеда, марь, крапива, подсолнечник и кукуруза.

Среди основных симптомов аллергии — обильные водянистые выделения из носа, заложенность, приступообразное чихание, зуд в носу и горле, аллергический конъюнктивит (слезотечение), а также першение в горле и сухой кашель.

Иногда симптомами аллергии могут стать утомляемость, раздражительность и нарушения сна. Чтобы отличить аллергию от простуды, нужно помнить, что при аллергии обычно нет повышенной температуры, а симптомы резко усиливаются на улице в сухую ветреную погоду.

При появлении первых симптомов аллергии эксперты советуют обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу. Он установит аллерген и подберет схему лечения. Самолечение может быть неэффективным и даже опасным. Если появились одышка, свистящее дыхание, тяжесть в груди, ночной кашель, который будит, отек губ, языка, век или шеи, нужно немедленно вызвать «скорую».