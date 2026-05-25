Россиян предупредили, что майская черешня может быть выращена с использованием ускоренных технологий

При выборе вишни и черешни важно обращать внимание не на размер ягод, а на их внешний вид, плотность и время покупки. Об этом Life.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам эксперта, ягоды, которые появляются на прилавках в мае, могут быть выращены с использованием ускоренных технологий и стимуляторов роста. В таких плодах может быть много нитратов, особенно если они импортные.

Лучшее время для покупки качественной черешни в России — с середины июня по конец июля, а вишни — с конца июня и в течение июля. В этот период ягоды созревают естественным путем и содержат больше витаминов и антиоксидантов.

Качественная черешня должна быть сухой, упругой, с гладкой блестящей кожицей без повреждений. Плодоножка — зеленая и эластичная. Если ягоды липкие или имеют запах брожения, это признаки порчи. У вишни важно обратить внимание на равномерный цвет и отсутствие плесени.

Эксперт также советует быть осторожными с ягодами, которые выглядят неестественно крупными и одинаковыми. Это может быть результатом использования интенсивной агротехники и избытка удобрений.

Важно обращать внимание на упаковку. Полимерная упаковка с вентиляцией считается наиболее безопасной, так как она защищает ягоды от пыли и влаги.

«Перед употреблением вишню и черешню необходимо тщательно мыть под проточной водой», — заключила специалист.